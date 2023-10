Nouvelle chute pour le PSG Handball en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball recevait Kiel en EHF Champions League. Et malheureusement, les Parisiens se sont inclinés (28-34). La deuxième défaite de sa saison.

Après s’être imposé contre Saran (46-31) le week-end dernier en Liqui Moly Starligue, le PSG Handball retrouvait les parquets hier soir avec la réception de Kiel dans le cadre de la sixième journée de la phase de poules de l’EHF Champions League. Le début de la rencontre est à l’avantage des Rouge & Bleu, qui arrive à se créer un avantage de deux buts (4-2). Une avance que le PSG va conserver une bonne partie de la première mi-temps. Les Allemands vont réussir à passer devant, mais le PSG va rapidement égaliser (7-7, 18e), avant de reprendre les commandes (11-10, 26e). Au bout de trente minutes, les Parisiens rentrent aux vestiaires avec une avance d’un but (14-13).

Une panne de sept minutes qui coute cher

En seconde période, le PSG Handball va réussir à conserver son but d’avance avant de voir Kiel égaliser (22-22, 42e). Le match va être serré jusqu’au dix dernières minutes, le score restant très proche. Mais en cinq minutes, avec plusieurs pertes de balles en attaque du côté de Paris, Kiel va réussir à se construire un beau matelas d’avance (27-31), le PSG n’arrivant pas à répondre, ne marquant pas pendant sept minutes. À quatre minutes de la fin, Sadou Ntanzi va marquer le 28e et dernier but parisien de la soirée. Les Parisiens s’inclinent finalement de six buts (28-34). C’est la deuxième défaite de la saison des coéquipiers de Nikola Karabatic, après celle contre Kielce (30-29) il y a un mois. Avec ce revers, le PSG se classe deuxième de sa poule, à deux points derrière son adversaire du soir. Lors de cette rencontre contre les Allemands, Kamil Syprzak a terminé meilleur marqueur avec huit buts. Prochain match pour les handballeurs parisiens, un déplacement à Chambéry dimanche (16 heures) en Liqui Moly Starligue, où ils sont encore invaincus.