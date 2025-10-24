Nouvelle défaite pour le PSG Handball en EHF Champions League

Hier soir, le PSG Handball recevait l’équipe de Gog en EHF Champions League. Les Parisiens se sont logiquement inclinés contre les Danois (34-36).

S’il réalise un sans-faute en championnat, le PSG Handball est plus en difficulté sur la scène européenne. Avant de recevoir les Danois de Gog, les Parisiens avaient un bilan de deux victoires pour trois défaites. Dès le début de match, les visiteurs arrivent à prendre l’avantage (1-2, 5e). Alors qu’ils arrivent à marquer pratiquement tous leurs tirs, du côté du PSG, c’est plus compliqué, ce qui permet à Gog de prendre rapidement une belle avance (8-12, 18e). Les Danois comptant même jusqu’à huit buts d’avance en première mi-temps. Les deux équipes rentrent finalement aux vestiaires avec une avance de sept buts pour les Danois (13-20).

Le PSG Handball n’a jamais réussi à combler l’écart

En seconde période, malgré quelques situations de revenir au score, le PSG Handball ne va jamais vraiment réussir à faire douter Gog, n’arrivant pas à descendre en dessous des cinq buts d’écart (18-23, 38e). En maîtrise, les visiteurs vont tranquillement gérer la fin de match même si le PSG Handball va finalement réussir à revenir à moins dans les dernières secondes du match (34-36). Avec ce revers, le quatrième en six matches en EHF Champions League, le club de la capitale se classe sixième, lui qui a été dépassé par son adversaire du soir. S’ils veulent espérer se qualifier pour la suite de la compétition, les Parisiens devront se ressaisir dès la prochaine journée européenne, contre ce même Gog le 12 novembre prochain. Avant cela, le PSG Handball aura deux matches de Liqui Moly Starligue, contre Cesson Rennes dimanche après-midi puis contre Toulouse le 8 novembre.