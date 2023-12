Nouvelle défaite pour le PSG Handball en Ligue des champions

Le PSG Handball a subi sa quatrième défaite en phase de groupes de Ligue des champions après son revers sur le terrain de Kiel (26-24) ce jeudi soir.

Si le PSG Handball a réussi à prendre les commandes en championnat, l’histoire est complètement différente en Ligue des champions. Avec déjà trois défaites dans la compétition avant son déplacement à Kiel ce jeudi, les Rouge & Bleu voulaient renouer avec la victoire, eux qui restaient sur trois matches sans victoire en EHF Champions League (un nul et deux défaites). Cependant, les Parisiens ont chuté face au club allemand (26-24), à l’occasion de la 9e journée.

Une fin de match irrespirable

Le PSG Handball a connu un début de rencontre très compliqué avec un 5-0 encaissé dans les premières minutes. À cela s’ajoute un portier adverse décisif avec 13 parades en première période. Les Parisiens ont regagné les vestiaires avec un retard de cinq buts (15-10). Mais en seconde période, les Rouge & Bleu sont parvenus à rapidement recoller au score et a redonné du suspense à cette rencontre (18-18, 40′). Les joueurs de Raul Gonzalez prenaient même l’avantage quelques minutes plus tard (18-20, 44′). Mais cela a été de courte durée et les Allemands sont rapidement revenus dans la partie devant leur public.

Dans une fin de match irrespirable (23-23, 54′), Kiel est finalement parvenu à arracher sa victoire dans les derniers instant (26-24). Une défaite frustrante pour le PSG Handball, qui se retrouve désormais 5e au classement. Malgré les 6 réalisations de Mathieu Grébille, les Rouge & Bleu sont tombés sur un portier adverse des grands soirs (17 arrêts pour Samir Bellahcene). Pour son prochain match européen, le club de la capitale se déplacera sur le terrain d’Aalborg le 6 décembre. Avant cela, il retrouvera le championnat avec un déplacement à Toulouse dimanche.

Le classement d’EHF Champions League