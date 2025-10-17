Nouvelle défaite pour les Féminines du PSG en UWCL

La saison 2025-2026 des Féminines du PSG en UEFA Women’s Champions League commence mal. Elles se sont inclinées pour la deuxième fois en deux matches hier contre le Real Madrid (1-2).

Après leur cinglante défaite sur la pelouse de Wolfsburg en ouverture de la phase de ligue de l’UEFA Women’s Champions League (0-4), les Féminines du PSG retrouvaient la compétition européenne hier avec la réception du Real Madrid. Le début de match est à l’avantage des Parisiennes, qui se procurent plusieurs situations, par l’intermédiaire de Merveille Kanjinga (8e) Rasheedat Ajibade (21e), Joe Echegini (21e) ou encore Elisa De Almeida (22e) sans pour autant réussir à tromper la vigilance de la gardienne madrilène. Les joueuses de Paulo Cesar vont être punies de ce manque de réalisme avec l’ouverture du score du Real Madrid par l’intermédiaire de Naomie Feller qui trompe Mary Earps aux six mètres (0-1, 29e). Un but qui va en amener un autre juste avant la mi-temps. Sur une frappe de Caroline Weir repoussée sur son poteau par Mary Earps, Alba Redondo est en embuscade et propulse le ballon au fond des filets (0-2, 45e+2).

Plusieurs occasions pour égaliser mais en vain

En seconde période, les joueuses du PSG vont revenir de façon conquérante et se procurer plusieurs occasions avec Ajibade (50e), Echegini (56e) et Samoura (57e). La quatrième action de la deuxième mi-temps sera enfin la bonne. Trouvé sur le côté droit, Sakina Karchaoui, côté droit, repique dans l’axe et centre au deuxième poteau pour Ajibade qui place sa tête dans le but madrilène (1-2, 58e). Après ce but, les Parisiennes vont tenter de recoller au score en vain, alors que les Madrilènes vont se procurer deux belles situations. Mais le score en restera-là et les Féminines du PSG s’inclinent donc (1-2) une deuxième fois en deux matches d’UEFA Women’s Champions League. Elles devront impérativement s’imposer contre Manchester United le 12 novembre prochain si elles veulent encore croire en une qualification pour au moins les barrages de la compétition.