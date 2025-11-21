Nouvelle désillusion pour les Féminines du PSG en Ligue des champions

Opposées au Bayern Munich en Ligue des champions, les Féminines du PSG ont enchaîné une quatrième défaite de rang dans la compétition et sont au bord de l’élimination.

Après trois défaites en autant de journées de Ligue des champions, les Féminines du PSG avaient pour ambition de mettre fin à cette mauvaise série ce jeudi soir et garder un espoir de qualification pour la suite de la compétition. Opposées au Bayern Munich au Parc des Princes, où plus de 13.000 spectateurs étaient présents pour les encourager, les Parisiennes ont une nouvelle fois échoué avec une quatrième défaite de rang (1-3).

Le PSG, dernier du classement général avec zéro point

Pourtant, la soirée avait bien débuté avec l’ouverture du score de Sakina Karchaoui (1-0, 16e), contre le cours du jeu. Mais sur l’engagement, les Bavaroises ont profité d’un dégagement manqué de Griedge Mbock pour égaliser par l’intermédiaire de Linda Dallmann (1-1, 17e). Avant la pause, le Bayern Munich a marqué un deuxième but d’une frappe puissante de Momoko Tanikawa (1-2, 37e). Un score logique à la pause, tant les Parisiennes ont montré peu de choses. En seconde période, les joueuses de Paulo César ont poussé pour égaliser mais ni Anaïs Ebayilin (60e), ni Vitoria Yaya (69e), ni Merveille Kanjinga (81e, 85e) n’ont réussi à tromper la vigilance de la gardienne adverse. En face, le Bayern aurait pu mettre fin à tout suspense plus tôt mais Pernille Harder a touché la transversale (73e). En fin de rencontre, Alara Sehitler a profité d’une nouvelle erreur de Griedge Mbock pour punir les Parisiennes (1-3, 89e). Une défaite logique pour les vice-championnes de France, dépassées physiquement par les Bavaroises. Après Wolfsburg (4-0), le Real Madrid (1-2) et Manchester United (2-1), les Féminines du PSG enchaînent donc un quatrième revers de rang en Ligue des champions et pointent à la dernière place du classement général avec zéro point. À deux journées de la fin, les Rouge & Bleu sont au bord de l’élimination et l’espoir reste très mince pour accrocher une place de barragiste (cinq points de retard sur le dernier barragiste). Pour espérer un scénario miracle, il faudra impérativement s’imposer face à Louvain (9 décembre) et Benfica (17).

Le XI du PSG : Earps – Chagas (Samoura, 85e), De Almeida, Mbock, Carmona – Ajibade (Kanjinga, 55e), Yaya (Groenen, 77e), Ebayilin, Echegini (Elimbi Gilbert, 77e) – Leuchter (Morissaint, 77e), Karchaoui (c)