Nouvelle doublure de Safonov, Renato Marin un recrutement d’avenir

L’été dernier, le PSG a recruté Renato Marin. Troisième gardien, l’Italo-Brésilien a été perçu comme un recrutement d’avenir pour le poste de gardien.

Lors du mercato estival 2025 du PSG a été marqué par les arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Arrivé en tant que troisième gardien, le dernier cité a eu l’opportunité de jouer un match, lors de la large victoire des Rouge & Bleu contre le Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France (0-4). Avec la blessure de Lucas Chevalier, qui va l’éloigner des terrains pendant plusieurs semaines, Renato Marin va devenir la doublure de Matvey Safonov. Son recrutement est jugé au sein du club de la capitale comme un recrutement pour l’avenir, une grande opportunité. Vous allez peut-être le comprendre plus tard. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste et à son âge. Et en plus, il était libre, explique le PSG auprès de L’Equipe. Le club de la capitale assure également qu’il suit le portier depuis ses 15 ans.

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Il a les qualités pour jouer au PSG

« Il a choisi le PSG parce que c’est actuellement le plus grand club au monde », souligne son entourage. Dès ses premiers pas dans la capitale, sa capacité à « jouer dans la phase de création » a été louée par : « Il a les qualités techniques et physiques, avait dit l’Asturien. J’aime ses entraînements. » Il est difficile, à court terme, d’évaluer quels seront les plans du PSG pour un joueur qui passe derrière Chevalier et Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens. Arrivé du FC Barcelone, Arnau Tenas, par exemple, avait dû se contenter de huit apparitions en l’espace de deux ans avant de rejoindre Villarreal l’été dernier. « On le développe, il apprend le style de jeu du coach. Et il progresse, dit-on en interne. Il est très bien intégré dans le groupe, avec un bon état d’esprit et le goût du travail. C’est un top talent. », conclut L’Equipe.