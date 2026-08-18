Nouvelle offre imminente de Liverpool pour Bradley Barcola

C’est le feuilleton qui va alimenter les derniers jours du mercato du PSG. Intéressé par Bradley Barcola, Liverpool devrait revenir très prochainement avec une nouvelle offre.

Encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, Bradley Barcola a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas prolonger son contrat. S’il a des envies d’ailleurs, il n’ira pas au clash avec son club et restera professionnel si jamais il devait rester chez les doubles champions d’Europe à l’issue du mercato. Sollicité, il n’aurait qu’une seule destination en tête, Liverpool. L’international français a même trouvé un accord avec les Reds pour son futur contrat. Ces derniers ont fait une première offre à hauteur de 110 millions d’euros au PSG. Cette dernière a été refusée. Selon les informations de RMC Sport, qui confirme celles de L’Equipe, Bradley Barcola devrait être préservé lors des prochains matches du PSG tant que son dossier ne sera pas réglé. « Plutôt qu’une sanction contre l’international tricolore aux 28 sélections, c’est donc la volonté de ne pas prendre de risque avant un éventuel transfert estival. La décision a été prise par le club francilien et elle est comprise par l’ancien Lyonnais », assure le média sportif.

À lire aussi : Mercato PSG – Accord de principe entre Bradley Barcola et Liverpool ?

Il réintègrera l’effectif du PSG s’il ne quitte pas le club

RMC Sport indique que le PSG et Liverpool continuent de négocier pour trouver un terrain d’entente autour du possible transfert de Bradley Barcola, malgré un écart de prix entre les deux parties. Les dirigeants anglais souhaitent toujours boucler l’opération et une nouvelle offre est attendue cette semaine. Si certains médias font état d’un intérêt d’un autre club anglais pour l’ailier, il n’en est rien. La priorité de l’attaquant formé à l’OL est de rejoindre les Reds, avance le média sportif. Mais si les Anglais ne se mettaient pas d’accord avec le PSG et que le double champion d’Europe venait à rester en France, Bradley Barcola jouera et retrouvera sa place dans le groupe de Luis Enrique. Mais, aujourd’hui, tout le monde s’attend à ce qu’un accord soit trouvé entre les Franciliens et les pensionnaires d’Anfield, conclut RMC Sport.





