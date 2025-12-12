Nouvelle petite victoire du PSG dans son litige avec Mbappé

Depuis son départ du PSG à l’été 2024, Kylian Mbappé est en conflit judiciaire avec le club. Ce dernier a remporté une petite victoire contre son ancien joueur.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé a quitté le club de la capitale libre de tout contrat durant l’été 2024. Mais depuis son départ, le meilleur buteur de l’histoire des Rouge & Bleu est en conflit avec ses anciens dirigeants en raison de salaires et de primes impayés. L’international français réclame 55 millions d’euros au PSG. Depuis plusieurs mois, les deux camps se croisent dans les tribunaux. En mai dernier, les champions d’Europe obtenaient l’annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur les comptes du club. Cette décision arrivait quelques semaines après la saisie du montant sur les comptes du PSG. Les représentants du joueur avaient fait appel de cette décision, rappelle RMC Sport.

Mbappé doit couvrir les frais de procédure et de verser 3.000 euros au PSG

Selon les informations du média sportif, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance et a rejeté le recours de Kylian Mbappé de sa demande de suspension du jugement qui a ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » qu’il avait fait pratiquer sur les comptes du club en avril dernier. La justice demande à Kylian Mbappé, dans le même temps, de couvrir les frais de procédure et de verser 3.000 euros au PSG, pour abus de procédure, indique RMC Sport. « Pour la deuxième fois, les juridictions ont confirmé l’absence de fondement des demandes de Monsieur Mbappé relatives aux saisies qu’il avait faites pratiquer sur les comptes du Club en avril dernier. Fondamentalement, l’ensemble de ce différend est simplement une question de bonne foi, de maintien des valeurs et de respect des engagements pris. Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur », explique Renaud Semerdjian, avocat représentant le PSG dans ce dossier. Mardi 16 décembre, les deux camps ont de nouveau rendez-vous devant le Conseil des prud’hommes qui rendra sa décision après l’audience de novembre dernier, conclut RMC Sport.