Nouvelle recrue pour les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG ont débuté leur saison mais les bonnes affaires continuent de se faire sur le marché des transferts. En effet, ce mercredi 20 septembre, le club de la capitale annonce l’arrivée en prêt pour une saison de Tabitha Chawinga.

La saison des Féminines du PSG a débuté avec la défaite (2-0) lors du Trophées des Championnes face à l’Olympique Lyonnais. Une semaine plus tard, les filles de Gérard Prêcheur se sont largement imposées face à celle des Girondins de Bordeaux pour la première journée de D1 Arkema sur le score de 0-3. Outre l’aspect sportif, la section féminine du Paris Saint-Germain continue de se montrer active sur le marché des transferts. En effet, sur son site officiel, le club de la capitale est « heureux d’annoncer l’arrivée de Tabitha Chawinga pour une saison. L’internationale malawite est prêtée au club parisien par le Wuhan Jianghan University jusqu’au 30 juin 2024« . La joueuse de 27 ans vient renforcer le secteur offensif des Parisiennes et ainsi accessoirement palier le départ de Kadidiatou Diani chez le rival lyonnais. Tabitha Chawinga a fait ses premiers pas en Europe en Suède en 2014 en arrivant en provenance du Malawi au club du Krokom Dvärsätts IF (3ème division) puis avec le Kvarnsvedens IK (2ème division). Avec 43 réalisations en 2015/2016, l’attaquante termine meilleure buteuse du championnat suèdois et permet à son club d’accéder en première division locale. Depuis, la Malawite évolue en Chine. Malgré des saisons réussies, la néo-parisienne est prêtée à l’Inter Milan la saison passée, avec qui elle a terminé l’exercice 2022/2023 meilleure buteuse de Serie A en ayant fait trembler les filets à 23 reprises.

Dans son communiqué officiel, le PSG Féminin n’évoque aucune option d’achat. En ce sens, Tabitha Chawinga devrait disputer une seule et unique saison en Rouge & Bleu, pour le moment du moins.