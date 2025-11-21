Nouvelle réunion sur l’étude du projet d’un nouveau stade à Massy

Ce jeudi, le PSG a organisé un deuxième comité de pilotage sur le site de Massy afin d’étudier le projet d’un futur stade avec les acteurs locaux.

Désireux d'être propriétaire de son propre stade, le PSG a décidé d'étudier deux sites pour un projet de nouveau stade dans les années à venir. En effet, Poissy et Massy font partie des terrains qui pourraient accueillir la future enceinte des Rouge & Bleu.

« Le Paris Saint-Germain a présenté l'état d'avancement du programme d'études. Les débats ont notamment permis de préciser les éléments techniques à approfondir et de confirmer les priorités communes : évaluation des capacités d'accueil, cohérence avec les réseaux de transport actuels et futurs, articulation avec les projets d'aménagement en cours et conditions d'insertion du futur stade dans les dynamiques locales », rapporte le club parisien.

Le communiqué du PSG

Le Paris Saint-Germain a réuni, ce jeudi 20 novembre, l’ensemble des acteurs locaux mobilisés sur l’étude du projet de nouveau stade sur le site de Massy. Ce deuxième comité de pilotage était l’occasion de faire un point d’étape sur la poursuite des études de préfaisabilité, en lien avec les acteurs du territoire.

Les comités de pilotage — réunissant élus des collectivités, représentants de l’État, maîtres d’ouvrage et parties prenantes locales — sont au cœur de la méthode souhaitée par le Paris Saint-Germain pour l’identification du site du projet de nouveau stade. Ils garantissent un suivi partagé du projet, permettent de confronter les analyses et assurent la prise en compte des enjeux territoriaux essentiels : mobilités, intégration urbaine, environnement, développement économique et qualité des usages.

Des échanges constructifs sur les premières études

Le Paris Saint-Germain a présenté l’état d’avancement du programme d’études. Les débats ont notamment permis de préciser les éléments techniques à approfondir et de confirmer les priorités communes : évaluation des capacités d’accueil, cohérence avec les réseaux de transport actuels et futurs, articulation avec les projets d’aménagement en cours et conditions d’insertion du futur stade dans les dynamiques locales. Les participants ont salué la qualité des travaux engagés et la volonté partagée de continuer à avancer dans un cadre collectif et structuré.

Un processus associant études et échanges avec les parties prenantes

L’évaluation de la préfaisabilité d’un tel projet repose sur un processus progressif et itératif, associant des temps d’analyse technique, des échanges dédiés avec les acteurs publics et des moments spécifiques d’ouverture auprès des habitants et des supporters. Dans ce cadre, le Paris Saint-Germain a accueilli samedi 27 septembre un groupe d’habitants de Massy pour une visite du Parc des Princes et de ses abords. Cette immersion avait pour objectif de partager la réalité d’un équipement de ce type, de répondre aux questions et de nourrir la compréhension collective des enjeux associés à un stade moderne.