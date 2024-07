Nouvelle sortie violente de John Textor envers le PSG

John Textor semble avoir fait du PSG sa cible préférée ces derniers jours. Après sa sortie sur les Droits TV, le président de l’OL a une nouvelle fois attaqué le PSG et ses propriétaires qataris.

John Textor semble se transformer en Jean-Michel Aulas. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais aimait régulièrement attaquer le PSG et ses propriétaires qataris, qui selon lui dérèglait le football français. Remplacé par l’Américain à la tête de l’OL il y a quelques années, JMA l’a vu prendre son relais. Quelques mois après sa prise de fonction, John Textor avait tapé sur le PSG. Ces derniers jours, avec la crise autour des Droits TV de la Ligue 1, le dirigeant rhodanien avait encore tancé le PSG. « Félicitations à BeIN Sports ! La chaîne du PSG s’est une nouvelle fois assurée le droit de diffuser les promotions du PSG sur les matchs de l’OL. »

« Nous devons rivaliser avec le Qatar en France »

Présent au Brésil ces derniers jours, celui qui est aussi le patron du club de Botafogo, a été interrogé sur ce qu’il devait être modifié, selon lui, dans la Série A brésilienne. Il a évoqué plusieurs problèmes, dont l’instauration d’un salary cap afin d’éviter la domination sans partage d’un ou de plusieurs clubs. En évoquant ce sujet, il n’a pas hésité à parler de la Ligue 1 et à s’en prendre de nouveau au PSG. « Nous devons rivaliser avec le Qatar (PSG) en France. Je suis en concurrence avec un pays, pas avec un propriétaire. Un modèle de dépenses débridées, sans restrictions. Tant qu’ils peuvent générer suffisamment de revenus, et c’est le cas grâce à la relation avec le Qatar et aux sponsors, ils peuvent utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser. Ils peuvent alors utiliser les revenus exactement là où ils en ont besoin, pour dépenser ce qu’ils veulent parce qu’ils veulent gagner la Ligue des champions de l’UEFA« , lance John Textor dans des propos relayés par Globo Esporte. En tant que propriétaire de l’un des plus grands clubs français, qui a été champion de France sept fois d’affilée entre 2001 et 2008, je dois faire face à cette concurrence. Aujourd’hui, ce club, le grand Olympique Lyonnais, ne peut prétendre qu’à une deuxième place. On va donner le meilleur de nous-mêmes, j’espère qu’on va leur botter le cul et qu’ils vont faire une mauvaise année. Mais il suffit qu’ils mettent la main à la poche, qu’ils lâchent un peu d’argent du pétrole et c’est fini. »