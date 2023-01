Après une victoire face au leader Montfermeil la semaine passée, les U19 du PSG ont confirmé ce bon résultat avec un nouveau succès face à Orléans (4-3), grâce à un Ayman Kari une nouvelle fois décisif.

Après un début de saison compliqué, les U19 du PSG se relancent depuis quelques semaines en championnat. Victorieux du leader Montfermeil le week-end dernier, les joueurs de Zoumana Camara voulaient surfer sur ce bon résultat face à l’US Orléans Loiret Football, à l’occasion de la 17e journée du Championnat National U19. Et les Parisiens sont revenus avec trois points de leur déplacement au Stade de la Source 2 d’Orléans.

Ayman Kari une nouvelle fois décisif

Et comme souvent, les jeunes parisiens peuvent s’appuyer sur Ayman Kari, une nouvelle fois impressionnant. Dans un match spectaculaire, les Titis ont concédé l’ouverture du score (1-0, 25′), mais ont pu compter sur une égalisation rapide du capitaine Younes El Hannach (1-1, 35′). Les deux équipes ont regagné les vestiaires avec ce score de parité avant que les Rouge & Bleu prennent l’avantage dans les 20 dernières minutes. Dans un premier temps, Noah Lemina a permis aux siens d’être devant au score (1-2, 68′) avant qu’Ayman Kari se montre décisif. Après avoir provoqué un penalty, transformé par Ethan Mbappé (1-3, 80′), le milieu de terrain de 18 ans a redonné un avantage plus conséquent au score aux Rouge & Bleu (2-4, 84′) avec un but. Malgré la réduction du score d’Orléans en fin de rencontre (3-4, 86′), les U19 du PSG se sont imposés et remontent à la 3e place au classement (32 pts), à 7 points de leader, Montfermeil. Pour leur prochain match, les Titis affronteront Le Havre le samedi 4 février au Stade Georges Lefèvre.