Dembélé
Nouvelles rassurantes pour Dembélé, sorti sur blessure face à l’AS Monaco

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 février 2026

Touché au mollet gauche face à l’AS Monaco, le numéro 10 du PSG, Ousmane Dembélé, a rassuré sur ses sensations ce mercredi, au lendemain du succès parisien en Principauté.

Incertain avant le barrage aller de Ligue des champions face à l’AS Monaco, Ousmane Dembélé a finalement débuté comme titulaire. Mais au bout de 27 minutes, le numéro 10 du PSG a dû céder sa place à Désiré Doué. Une gestion qui interroge autour du Ballon d’Or 2025, déjà victime de pépins physiques au mollet plus tôt dans la saison. « La veille, après deux jours de soins, Dembélé avait déjà donné quelques signaux d’alerte à l’entraînement. Sans que cela ne le dissuade de répondre qu’il était ‘OK’ lorsque la question de sa titularisation s’était posée », rapporte L’Equipe.

Dembélé trop juste pour le barrage retour ?

Si une lésion était redoutée par l’ancien Barcelonais à chaud, qui aurait pu conduire à plusieurs semaines d’absence, l’optimisme était de mise ce mercredi matin. « Dembélé aurait assuré se sentir beaucoup mieux. Le signe, peut-être, que son oedème au mollet a dégonflé. Et qu’il a bien fait, la veille, de ne pas trop insister ? », précise le quotidien sportif. Les prochains examens devraient confirmer les sensations rassurantes de l’international français. Le PSG espère le même scénario qu’avec Khvicha Kvaratskhelia. Touché à la cheville face à Newcastle il y a trois semaines (1-1, le 28 janvier), l’international géorgien avait retrouvé la compétition dix jours plus tard. « C’est ce scénario qui est espéré par le PSG et son numéro 10. » Mais en l’état, il est difficile d’imaginer Ousmane Dembélé participer au barrage retour face à l’AS Monaco, le 25 février prochain au Parc des Princes.

