Nouvelles rassurantes pour F.Ruiz, Optimisme autour de Zaïre-Emery pour PSG / Liverpool

Victime d’un gros coup à la fin du match face à l’Olympique Lyonnais, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, a pu s’entraîner ce lundi. Il pourrait être présent pour le match de Coupe de France.

Plus de peur que de mal pour Fabian Ruiz. Victime d’un gros coup de Nicolas Tagliafico en fin de rencontre face à l‘Olympique Lyonnais (2-3), le milieu du PSG avait réussi à finir la rencontre en grimaçant. Et dans ce calendrier XXL des Rouge & Bleu, son absence aurait pu être préjudiciable, d’autant plus que Warren Zaïre-Emery n’a toujours pas repris les séances collectives.

Zaïre-Emery continue son travail spécifique

Mais finalement, le numéro 8 du PSG était bien présent au Campus PSG ce lundi pour l’entraînement du jour. Comme le rapporte Le Parisien, les nouvelles sont rassurantes autour de l’international espagnol. « L’ancien joueur de Naples a pu, en effet, effectuer des exercices sur le terrain du Campus ce lundi (…) Ruiz aura l’occasion de se tester une dernière fois ce mardi matin. » Le milieu de 28 ans devrait être présent dans le groupe qui se déplace à Rennes pour affronter Saint-Brieuc (N2) en quarts de finale de Coupe de France.

Concernant Warren Zaïre-Emery, le quotidien francilien précise que le Titi est dans la phase finale de sa convalescence, lui qui soignait une entorse de la cheville depuis le 29 janvier dernier. « Il se sent de mieux en mieux chaque jour et continuera son travail spécifique au centre d’entraînement. » À ce jour, le PSG est optimiste pour voir son milieu de 18 ans dans le groupe afin d’affronter Liverpool en huitième de finale aller de Ligue des champions le 5 mars prochain. En revanche, sa présence contre Lille samedi dépendra « de son ressenti cette semaine », conclut LP.