Nsoki : « Je remercie le coach pour la confiance qu’il m’a donnée »

Lors de la victoire du PSG contre Vendée Fontenay Foot (0-4), Luis Enrique a lancé plusieurs titis dans le grand bain. Noah Nsoki n’a pas caché sa joie de faire ses débuts en professionnel avec le PSG.

Pour le dernier match de l’année 2025 du PSG, contre Vendée Fontenay Foot en 32es de finale de Coupe de France, Luis Enrique devait faire sans de nombreux cadres. Il a décidé de convoquer plusieurs titis. David Boly, titulaire dans le couloir droit, a vécu une première contrastée, lui qui est sorti sur blessure assez rapidement. Mathis Jeangeal a été intéressant lors de son entrée en jeu à la mi-temps, alors que Noah Nsoki a montré de belles choses pour sa première en professionnel. Pour PSG TV, le milieu offensif s’est montré reconnaissant envers Luis Enrique de lui avoir permis de faire ses premiers pas en professionnel.

« Je pense que c’est beau de voir les joueurs du Centre de formation jouer avec le groupe professionnel »

« Je suis très très content ce soir, déjà pour la victoire et à titre personnel, pour mon entrée. Je remercie le coach pour la confiance qu’il m’a donnée. J’espère lui avoir rendu et que je lui rendrai encore à l’avenir ! Je pense que c’est beau de voir les joueurs du Centre de formation jouer avec le groupe professionnel. Et ça peut aussi résonner chez d’autres jeunes joueurs qui espèrent être à ma place, je les encourage à continuer à travailler, et pour ma part je suis très content. J’espère que je vais y rester, mais ça passe par le travail. J’espère que le coach me fera encore confiance et j’essayerai de la saisir le moment venu. »