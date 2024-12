Nul pour les Féminines du PSG dans le derby francilien

Hier soir, pour le compte de la dixième journée de l’Arkema Première Ligue, les Féminines du PSG effectuaient un cours déplacement au Stade Charlety pour y défier le Paris FC. Les deux équipes se sont quittées sur un nul (1-1).

Après la trêve internationale, les Féminines du PSG retrouvaient le chemin des terrains hier soir avec le déplacement au Stade Charlety pour y défier le Paris FC dans le cadre du derby parisien. Dans une première mi-temps dominée par les locales, les deux équipes vont réussir à se procurer des occasions sans pour autant se montrer dangereuses ou réussir à faire trembler les filets. La plus grosse occasion de la première mi-temps est à mettre à l’actif du PSG. Après un festival individuel côté droit, Sakina Karchaoui, qui jouait son 100e match sous le maillot du PSG, effaçait Chiamaka Nnadozie et servait Manssita Traoré, dont la tête manquait malheureusement le cadre (37e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score nul et vierge (0-0).

Un match équilibré

En seconde période, la physionomie du match va changer et c’est le PSG qui va prendre le contrôle de la rencontre. Les joueuses de Fabrice Abriel vont matérialiser cette domination avec l’ouverture du score. Sur le côté droit, Jade Le Guilly déborde et réalise un très bon centre repris de la tête par Marie-Antoinette Katoto. Le ballon a pris la direction du but et un cafouillage a permis à Jennifer Echegini de propulser le ballon au fond des filets (0-1, 58e). Si les joueuses du PSG vont continuer à avoir la maîtrise du ballon, elles ne vont pas réussir à marquer un deuxième but. Le Paris FC va alors pousser dans les dernières minutes de la rencontre pour tenter d’égaliser. Et il va parvenir à le faire par l’intermédiaire de Clara Matéo d’une frappe croisée imparable pour Mary Earps (1-1, 87e). Les deux équipes se quittent sur le match nul et restent deuxièmes et troisièmes du classement. Les joueuses du PSG restent deuxièmes avec quatre points d’avance sur leur adversaire du soir et pointent désormais à trois points du leader lyonnais. Les Rouge & Bleu retrouveront le championnat vendredi soir (21 heures) avec le déplacement à Saint-Étienne pour le compte de la onzième journée.