Hier soir, le PSG Handball recevait le Wisla Plock lors de la deuxième journée du tour principal de l’EHF Champions League. Devant son public, il a concédé le match nul (29-29).

Qualifié pour le tour principal de l’EHF Champions League, le PSG Handball recevait hier soir le Wisla Plock dans le cadre de la deuxième journée de ce tour principal. Les visiteurs prennent les devants assez rapidement dans ce match (1-3, 2e) avant de voir le PSG Handball revenir (3-3, 3e) et même passer devant (4-3, 4e). Les Parisiens vont conserver la tête avec une avance qui oscille entre un et deux buts (10-8, 22e). Les Parisiens rentrent finalement aux vestiaires avec un but d’avance (13-12).

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Un match disputé

En seconde période, le PSG Handball et le Wisla Plock vont se rendre coup pour coup, le PSG menant de un ou deux buts, le club polonais réussissant à égaliser à plusieurs reprises (19-19, 42e). À l’approche des dix dernières minutes de la rencontre, le PSG Handball va réussir à prendre le plus gros écart de cette rencontre avec trois réalisations d’avance (25-22, 47e). Alors qu’ils se dirigeaient vers une victoire, les Parisiens vont voir Plock se rapprocher et même égaliser dans les dernières secondes (29-29). Après une fin de match folle, les deux équipes se quittent donc dos à dos (29-29). Dans cette rencontre, Elohim Prandi a fortement brillé avec dix buts. Kamil Syprzak, avec six réalisations, a passé la barre des 600 buts avec le PSG Handball en EHF Champions League. Dans les buts, Rodrigo Corrales a réalisé huit arrêts. Prochain match pour les Rouge & Bleu, le déplacement à Dunkerque en Daikin StarLigue dimanche. Ils retrouveront l’EHF Champions League avant un déplacement à Berlin le jeudi 3 décembre.