Nuls prolifiques pour les U17 et U19 du PSG ce week-end

Si l’équipe première du PSG n’a pas joué cette semaine, certaines de ses sections étaient, elles, sur le terrain. C’était le cas pour les équipes U17 et U19. Et les deux équipes ont concédé des nuls riches en buts.

Trêve internationale oblige, l’équipe première du PSG n’a pas joué ce week-end. Il faudra attendre samedi soir (21 heures, DAZN) et la réception – au Parc des Princes – de Strasbourg – pour retrouver les Parisiens sur le terrain. Mais d’autres sections du club de la capitale jouaient ce week-end. Les handballeurs ont largement dominé Créteil en Liqui Moly Starligue alors que les Féminines ont eu plus de mal contre le FC Nantes, même si elles se sont tout de même imposées (0-1).

Six buts entre le PSG et Lens

Les équipes de jeunes du PSG jouaient aussi ce week-end. Leader du groupe A du championnat, l’équipe U19 se déplaçait à Lens hier. Et les deux équipes ont livré une très belle rencontre avec une pluie de buts. Ce sont les Parisiens qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire d’Adam Ayari (0-1, 21e). Les Nordistes vont ensuite retourner la rencontre avec deux buts en dix minutes (28 et 38e) pour mener au score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le PSG va rapidement égaliser par l’intermédiaire de Oumar Camara (2-2, 49e) avant de reprendre l’avantage grâce à Mathis Jangeal (2-3, 60e). Lens n’abdiquera pas et égalisera à 12 minutes de la fin (3-3, 78e). Malgré ce partage des points, les titis du PSG conservent la tête de leur groupe avec deux points d’avance sur le Racing CF. Prochain rendez-vous pour les U19 du PSG, la réception du Havre pour le compte de la 9e journée de championnat.

Une pluie de buts aussi en U17

De son côté, l’équipe U17 du PSG recevait Le Havre dans le cadre de la huitième journée du championnat. Après un début de match plutôt équilibré, ce sont les titis parisiens qui vont ouvrir le score par l’intermédiaire de Toumani Diagouraga (1-0, 21e). Mais seulement deux minutes plus tard, les Havrais recollaient au score (1-1, 23e). Un but qui va les galvaniser puisqu’ils prendront l’avantage six minutes plus tard (1-2, 29e). Malgré ce coup dur, les jeunes parisiens ne sortent pas du match et égalisent seulement trois minutes plus tard grâce à Younès Idder (2-2, 32e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur ce score de parité. La seconde période va poursuivre dans l’intensité montrée en première et le PSG reprendra l’avantage grâce à Idder, qui s’offre un doublé d’une exceptionnelle frappe enroulée dans la lucarne gauche havraise (3-2, 50e). Le Havre égalisera de nouveau (3-3, 65e). Malgré plusieurs tentatives pour s’offrir la victoire, les titis parisiens devront se contenter de ce match nul. Avec ce résultat, les Parisiens conservent leur deuxième place, à cinq points du leader, Caen. La semaine prochaine, l’équipe U17 du PSG se déplacera sur le terrain du FC Rouen pour le compte de la 9e journée.