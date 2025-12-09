Nuno Mendes bien présent à l’entraînement de veille de match du PSG

Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte l’Athletic Club lors de la sixième journée de phase de ligue de la Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Nuno Mendes était présent à l’entraînement.

Pour affronter l’Athletic Club demain soir dans le cadre de la sixième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG devra faire sans Ousmane Dembélé, malade, ni Achraf Hakimi, Lucas Beraldo et Lucas Chevalier, blessés. Absent depuis la rencontre contre Tottenham, Nuno Mendes ne figurait pas dans le point médical du club de la capitale et a bien fait le voyage vers Bilbao avec ses coéquipiers.

Désiré Doué également présent à l’entraînement

A la veille de cette rencontre, les joueurs du PSG s’entraînent une dernière fois sur la pelouse de San Mamés. Lors des quinze premières minutes ouvertes aux médias, on a pu constater que Nuno Mendes était présent avec ses coéquipiers. L’international portugais pourrait donc faire son retour demain soir, sachant que ses remplaçants naturels, Lucas Hernandez (suspendu) et Lucas Beraldo (blessé), sont absents. Absent lui depuis le 29 octobre, Désiré Doué, comme depuis pratiquement une semaine, était aussi présent à ses coéquipiers lors de cet entraînement. Son retour pourrait donc également intervenir contre les Basques.