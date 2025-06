Nuno Mendes : « C’est la semaine la plus spéciale de ma carrière »

Auteur d’une performance XXL et élu homme du match, le latéral du PSG, Nuno Mendes, est revenu sur la victoire du Portugal en Ligue des nations.

Il a une nouvelle fois prouvé qu’il était le meilleur à son poste. En cette année 2025, Nuno Mendes a affronté des gros calibres dans son couloir gauche. Après avoir bien contenu des joueurs comme Mohamed Salah (Liverpool) et Bukayo Saka (Arsenal) en Ligue des champions, le latéral gauche du PSG faisait face à Lamine Yamal ce dimanche soir à Munich dans le cadre de la finale de Ligue des nations 2025 opposant le Portugal à l’Espagne. Et le joueur de 22 ans a complètement pris le dessus sur l’ailier du FC Barcelone. À cela s’ajoute un but et une quasi passe décisive pour Cristiano Ronaldo. L’ancien du Sporting n’a pas non plus tremblé au moment de transformer son penalty lors de la séance des tirs au but (2-2, 5-3 aux t.a.b).

« C’est la semaine la plus spéciale de ma carrière »

Présent en conférence de presse d’après-match, Nuno Mendes, élu homme du match, est revenu sur cette semaine de rêve avant de se projeter sur la Coupe du monde des clubs avec le PSG, dans des propos rapportés par L’Equipe. « C’est la semaine la plus spéciale de ma carrière. J’ai remporté la Ligue des Champions et mon premier titre avec le Portugal. Je suis très heureux ! Je commençais à m’habituer à ce stade (trois matches en huit jours à l’Allianz Arena : la finale de la Ligue des champions remportée avec le PSG, la demie et la finale de Ligue des nations), d’autant plus que cet endroit me porte chance avec Vitinha, Joao (Neves) et Gonçalo (Ramos). Physiquement, je me suis bien senti, même pendant la prolongation. Désormais, place à… un jour de récupération et il faudra déjà se tourner vers la Coupe du monde des clubs. Comme tous les participants, nous partons dans l’inconnu, mais nous allons nous concentrer sur la phase de groupes en ayant l’objectif, dans un premier temps, de se qualifier pour la phase à élimination directe. Nous avons toujours aussi faim. Nous serons prêts dimanche prochain (le PSG affronte l’Atlético de Madrid). »