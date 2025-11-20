Nuno Mendes de retour à l’entraînement à deux jours du Havre

Victime d’une entorse du genou gauche contre le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Nuno Mendes a fait son retour à l’entraînement collectif du PSG ce jeudi.

Nuno Mendes est l’un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de la saison 2025-2026. L’international portugais enchaînait les matches et les bonnes performances (14 matches toutes compétitions confondues, quatre buts et trois passes décisives). Mais sa saison s’est stoppée nette le 4 novembre dernier. En fin de match contre le Bayern Munich, lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le latéral gauche s’est blessé. Il souffrait d’une entorse du genou gauche. Malgré ça, il était resté sur le terrain jusqu’à la fin du match, Luis Enrique avait déjà effectué ses cinq changements.

Un retour sur les terrains qui se rapproche

Dans son communiqué médical, le PSG indiquait que Nuno Mendes allait manquer plusieurs semaines de compétitions, sans pour autant donner un diagnostic. Certaines rumeurs évoquaient un possible retour avant la fin du mois de novembre. Et c’est une possibilité qui a grandi ce jeudi. En effet, sur ses réseaux sociaux, le PSG a dévoilé des images de l’entraînement, à deux jours de la réception du Havre dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1. Et sur ces dernières, on peut voir Nuno Mendes. L’international portugais est donc proche d’un retour, même si cela semble compliqué pour la rencontre contre les Havrais. Il pourrait être de retour dans le groupe contre Tottenham, voire Monaco le 29.