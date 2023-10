Opéré des ischios-jambiers, Nuno Mendes sera sur le flanc pour une durée de quatre mois minimum. Un vrai coup dur pour le Portugais, déjà absent depuis de longs mois.

Le calvaire de Nuno Mendes n’en finit plus. Fragile musculairement, le latéral gauche est passé par la case opération sous les conseils du staff médical rouge et bleu. Une intervention chirurgicale qui s’est déroulée du côté de la Finlande et qui devrait lui permettre de mettre derrière lui ses soucis à répétition aux ischios-jambiers. En attendant, la patience sera de mise durant les prochains mois puisque l’ancien lisboète ne refoulera pas les pelouses avant 2024.

🤕 Milan Škriniar: "C'était une sale période."



🔴🔵 Le défenseur du @PSG_inside revient sur sa blessure au dos qu'il l'a éloigné des terrains la saison dernière. pic.twitter.com/kdw5ttv08d — Prime Video Sport France (@PVSportFR) October 6, 2023

Plusieurs supporters parisiens lui ont, dans ce contexte, envoyé un message de soutien. Des message auxquels le principal intéressé a directement répondu au micro de PSG TV. « C’est bon pour moi. J’aime trop les supporters du PSG ! Ils ont tout fait pour moi, s’est réjoui Nuno Mendes. Ils ont chanté mon nom. Ils ont tout fait ! Je suis content de ce soutien. Je vais bien travailler pour revenir plus fort. . »