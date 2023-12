Nuno Mendes espère revenir de sa blessure en février

Absent des terrains depuis mai 2023, Nuno Mendes n’est pas encore proche d’un retour à la compétition. Mais le Portugais espère revenir en février.

Depuis le début de saison, le PSG doit composer sans son latéral gauche, Nuno Mendes. Touché aux ischio-jambiers le 30 avril dernier, le Portugais de 21 ans avait dû mettre un terme prématurément à son exercice 2023-2024. Mais rapidement, l’ancien du Sporting a rechuté et a dû se faire opérer en septembre dernier. Un malheureux évènement qui a donc prolongé sa période de convalescence. Si le jeune parisien a été aperçu au Campus PSG ce samedi, son retour à la compétition n’est pas encore programmé. Et ces derniers jours, Le Parisien avait indiqué qu’un possible retour était possible pour début mars.

Son état de forme dépendra d’une potentielle arrivée à gauche

Mais selon les informations de Fabrizio Romano, Nuno Mendes compte bien revenir un peu plus tôt. Alors que le club parisien va disputer le huitième de finale aller de la Ligue des champions face à la Real Sociedad le 14 février, Luis Enrique pourrait compter sur un élément important dans son couloir gauche. En effet, l’international portugais espère revenir de sa blessure en février, soit avant les échéances importantes de Ligue des champions. C’est le plan du joueur et du club, assure Fabrizio Romano. Son état de forme en janvier dépendra d’une possible arrivée au poste de latéral gauche lors du mercato hivernal. En plus de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le board parisien réfléchirait à recruter dans le couloir gauche de la défense si l’absence de Nuno Mendes se prolonge. Les premiers signaux envoyés par le joueur seront donc importants et détermineront le plan des Rouge & Bleu à un poste où Lucas Hernandez a été trop souvent sollicité après sa grave blessure au genou.