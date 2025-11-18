Nuno Mendes et Dembélé pas présent pour le match contre Tottenham ?

Le PSG va retrouver la compétition samedi soir avec la rencontre contre Le Havre. Quatre jours après, place au retour de la Ligue des champions avec Tottenham. Un match que ne devraient pas jouer Ousmane Dembélé et Nuno Mendes.

Épargné par les blessures lors de l’exercice à rallonge de 2024-2025, le PSG a vu plusieurs de ses joueurs se blesser lors de ce début d’exercice 2025-2026. Désiré Doué a été touché deux fois, tout comme Ousmane Dembélé, alors qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes, ont dû sortir sur blessure lors de la rencontre contre le Bayern Munich pour le compte de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions le 4 novembre dernier. Leurs retours sur les terrains ne sont pas encore connus, mais Luis Enrique ne les précipitera pas, comme il l’avait expliqué à l’issue de la rencontre contre les Bavarois, indique Le Parisien. Le quotidien francilien explique que pour la réception – au Parc des Princes – de Tottenham le 26 novembre, la tendance est négative pour un retour de Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. « Renseignement pris, le coach espagnol va modifier le processus de reprise pour les blessés, ce qui rend encore plus énigmatiques et incertains les come-back de Dembélé et Mendes. »

Luis Enrique change de méthode avec ses joueurs blessés

« Luis Enrique entend « changer » l’une des quatre phases après une blessure. Après le diagnostic, qui incombe aux médecins du club et la phase de soins, partagée entre les docteurs et les physiothérapeutes, les joueurs entrent dans une troisième étape. Celle-ci mélange le retour sur les terrains et la poursuite des soins. Le blessé en rémission passe alors toujours entre les mains des médecins et des kinés mais repasse également dans le giron du staff technique et de la performance », indique Le Parisien. Si l’évolution est jugée satisfaisante, un Ousmane Dembélé ou un Achraf Hakimi (entorse de la cheville gauche « sévère » selon le dernier bulletin médical) passent à l’ultime rendez-vous, une sorte de crash test : sa réincorporation dans les équipes sur les pelouses du Campus de Poissy. Les joueurs doivent être en mesure de s’entraîner à haute intensité ― les séances de Luis Enrique sont réputées pour leur qualité et leur engagement athlétique ― plusieurs jours de suite et évidemment sans se blesser à nouveau. « C’est ce dernier cycle, le plus sensible, que l’Asturien veut modifier. Rien de spectaculaire ni de mathématique. Chaque corps récupère différemment, chaque footballeur possède son propre rythme. Et des sensations très personnelles. Avec un historique déjà fourni de blessures, Ousmane Dembélé perd un peu confiance à chaque retour, ce qui le fragilise psychologiquement et l’invite dans le jeu à une prudence peu compatible avec les exigences de la Ligue 1 ou de la Ligue des champions. » La méthode fonctionne si l’on en juge la forme insolente affichée depuis deux semaines par João Neves, buteur contre Munich (1-2), à Lyon (2-3) puis auteur d’un triplé, ses trois premières réalisations, avec le Portugal contre l’Arménie (9-1), dimanche. Le Portugais s’était blessé le 17 septembre et avait repris le 29 octobre. Ainsi, pour figurer sur la feuille de match contre Tottenham dans une grosse semaine, il faudrait qu’Ousmane Dembélé et Nuno Mendes participent à toutes les séances programmées dans l’intervalle, voire au match PSG-Le Havre. Mais, le délai semble encore trop court, conclut Le Parisien.

















