Désiré Doué Nuno Mendes

Nuno Mendes et Désiré Doué préservés contre Lyon ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 avril 2026

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre que ne devraient pas jouer Nuno Mendes et Désiré Doué. 

Après sa victoire à Anfield contre Liverpool synonyme de qualification en demi-finale de la Ligue des champions (4-0 score cumulé), le PSG retrouve les terrains dimanche soir avec la réception – au Parc des Princes – de Lyon en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre à laquelle ne devraient pas participer Nuno Mendes et Désiré Doué. Sorti sur blessure contre les Reds, les deux joueurs parisiens devraient être préservés par Luis Enrique contre les Lyonnais, selon L’Equipe.

Le calendrier complet du PSG jusqu’à la fin de la saison
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Pas encore de date de retour pour Fabian Ruiz

Comme le PSG l’a dévoilé dans son point médical, Désiré Doué et Nuno Mendes doivent rester pendant deux jours aux soins avant de retrouver leurs coéquipiers à l’entraînement collectif. De son côté, Fabian Ruiz, absent depuis la mi-janvier, a réintégré en partie les séances collectives, assure L’Equipe. Il fait l’objet d’une reprise progressive, comme toujours en pareil cas, mais son retour à la compétition n’est pas encore fixé.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 avril 2026

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