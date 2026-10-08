Nuno Mendes et Ousmane Dembélé laissés au repos contre Le Mans

Le PSG retrouve les terrains samedi soir avec la réception de Le Mans lors de la sixième journée de Ligue 1. Un match que ne disputeront pas Nuno Mendes ni Ousmane Dembélé.

Après trois semaines de trêve internationale, le PSG va retrouver les terrains samedi soir (20h45, Ligue 1 +) avec la réception – au Parc des Princes – du Mans dans le cadre de la sixième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Senny Mayulu, blessé avec l’équipe de France Espoirs et qui devrait être absent pendant un mois. La présence de Warren Zaïre-Emery, qui a dû déclarer forfait pour la trêve internationale en raison d’une lésion à la cuisse, est incertaine. Deux autres joueurs manqueront aussi à l’appel pour cette rencontre contre les promus.

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Nuno Mendes a énormément joué avec le Portugal

Sur son compte X, le PSG a fait savoir que Nuno Mendes et Ousmane Dembélé se sont vu octroyer une période de repos. Les deux joueurs reprendront le chemin de l’entraînement, le 10 octobre pour l’international français, et le 11 octobre pour l’international portugais. Ils sont donc laissés au repos pour la sixième journée de Ligue 1 contre Le Mans, premier match d’un enchaînement de rencontres entre la Ligue 1 et la Ligue des champions. Lors de la trêve internationale, Nuno Mendes est le deuxième joueur qui a le plus joué avec quatre titularisations et 348 minutes de temps de jeu.