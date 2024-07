Vendredi soir (21 heures, M6, BeIN Sports 1), le Portugal affronte la France en quart de finale de l’Euro 2024. Nuno Mendes a évoqué cette rencontre, où il devrait affronter certains de ses coéquipiers du PSG.

Le quart de finale de l’Euro 2024 entre le Portugal et la France va concerner huit joueurs du PSG. Quatre du côté de la Seleçao (Nuno Mendes, Vitinha, Danilo Pereira et Gonçalo Ramos) et quatre chez les Bleus (Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé). Ce mercredi, Nuno Mendes était présent en conférence de presse à deux joueurs de la rencontre contre les Bleus. Le latéral gauche s’est confié sur ses coéquipiers français au PSG, sur le match de vendredi, Kylian Mbappé, Crisitiano Ronaldo… Extraits choisis.

Les différences entre Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé

« Ce sont d’excellents joueurs de haut niveau qui peuvent faire la différence à tout moment. C’était un plaisir de pouvoir jouer avec Mbappé et j’ai le plaisir de jouer avec Cristiano. Nous sommes préparés et nous préparerons nos objectifs et nos idées de jeu. Accéder au jeu et être capable de les mettre en œuvre de la meilleure façon possible. »

Ses coéquipiers français du PSG

« Ce sont des joueurs qui jouent avec moi, mais tous ne joueront pas. Je connais au moins bien ceux qui jouent avec moi et, de quelque manière que ce soit, je peux aider l’équipe, je serai disponible. »

Comment arrêter Kylian Mbappé ?

« Je ne pense pas que ce sera lui qui jouera à mes côtés. Mbappé joue habituellement davantage à gauche. Je m’entraîne tous les jours pour ces moments et nous sommes prêts à y faire face. Ce sont des joueurs de haut niveau, nous avons aussi une belle équipe, nous ferons tout pour y arriver, annuler les atouts de la France et jouer notre jeu. »

Comment se sent-il après ses longs mois d’absence ?

« Oui, je me prépare à ce moment depuis que je suis blessé. Tous ceux qui m’ont accompagné dans ce processus ont fait tout leur possible pour que je sois là. Je vais plus que bien et je suis préparé pour ce qui va arriver. »

Le coach m’a demandé des conseils sur la France ?

« Le coach ne m’a rien demandé. Il dispose d’une équipe technique très compétente pour bien analyser l’équipe adverse. Bien sûr, j’aiderai avec tout ce que je peux. On leur fait confiance, il n’y a pas besoin de demander grand-chose car ils sont très compétents. »

Le dernier Euro de Ronaldo et comment arrêter Mbappé

« On a tout pour lui donner ce cadeau. Je pense que l’on va faire tout pour ça. Pour arrêter Mbappé, ça va être compliqué. Je le connais un peu, je vais tout ce qui est possible pour le faire. »

Sa relation avec ses coéquipiers français du PSG

« Je m’entends bien avec les cinq (Zaïre-Emery, Kolo Muani, Barcola, Dembélé et Mbappé). Ousmane, c’est le plus drôle, je parle plus avec lui. Mais je pense que je parle bien avec les cinq. Je m’entends bien avec eux et je pense que cela va être un bon match. »