Le PSG aborde de la meilleure des manières son calendrier chargé du mois de janvier. Opposé à l’AS Monaco ce dimanche dans le cadre du Trophée des Champions, le club parisien s’est imposé sur le fil grâce à une réalisation d’Ousmane Dembélé. Cette rencontre a aussi été marquée par un chiffre symbolique atteint par Nuno Mendes.

« Et avec un trophée, c’est encore plus beau »

Arrivé au PSG à l’été 2021, l’international portugais a disputé son 100e match sous les couleurs parisiennes ce dimanche au stade 974 de Doha. Pour le site officiel du club, le joueur de 22 ans a exprimé sa fierté : « Je suis très heureux. Très content d’avoir fait mon centième match. Je dois dire merci à tous mes coéquipiers, aux coachs qui sont passés ici au Paris Saint-Germain, je suis très content. Et avec un trophée, c’est encore plus beau », a déclaré le latéral portugais avant de revenir sur le succès parisien face à l’ASM. « C’était une finale. Les finales sont compliquées. Monaco aussi a une bonne équipe, mais on a réussi à arracher la victoire et c’est le plus important. Aujourd’hui, on repart d’ici avec un trophée en plus ! »