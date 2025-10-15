Nuno Mendes : « Le Ballon d’Or ? Le joueur qui a gagné le méritait ! »

Le Ballon d’Or 2025 a fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois, en faisant le débat partout dans le monde. Sauf dans le vestiaire du PSG. En effet, les coéquipiers du vainqueur, Ousmane Dembélé, ont tous fait bloc derrière le numéro 10 parisien, et continuent de le faire.

A l’occasion de la trêve internationale, le Portugal était engagé dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026. Les hommes de Roberto Martinez ont concédé le match nul (2-2) ce mardi face à la Hongrie. Au cours de la rencontre, Nuno Mendes a distribué une magnifique passe décisive pour Cristiano Ronaldo, puis a cédé sa place à 79e minute de jeu. A l’issue de la rencontre, le latéral gauche du Paris Saint-Germain a répondu aux questions du média local RTP. Ce dernier a été interrogé à propos du Ballon d’Or : « Le joueur qui a gagné le méritait. Ousmane Dembélé a fait une très bonne saison avec nous. Une saison qui nous a beaucoup apporté« . Avec son début de saison en grande pompe, Nuno Mendes se voit-il plus proche du Ballon d’Or à l’avenir ? Le principal intéressé à également répondu : « Je ne me concentre pas trop là-dessus. Pour l’instant, je me concentre sur mon évolution et l’amélioration de mon jeu, tant en défense qu’en attaque. C’est ce qui compte le plus pour moi en ce moment« .