Nuno Mendes : « Le plus important est de rapporter la coupe à la maison »

À la veille du match face à Tottenham en Supercoupe d’Europe, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG peut ajouter un nouvelle coupe européenne dans son armoire à trophées. Vainqueurs de la Ligue des champions, les Rouge & Bleu affrontent Tottenham, qui a remporté la Ligue Europa, ce mercredi à Udine (Italie) dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. L’occasion de parfaitement lancer sa saison 2025-2026. Et à la veille de cette rencontre, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, a répondu aux questions des médias en conférence de presse d’avant-match.

Comment combler le déficit de préparation ?

« On sait que c’était une saison longue et compliquée. On a essayé de tout faire pour arriver dans le meilleur état physique. On essaie de travailler le cardio aussi. On sait que ça va être difficile, c’est une grande équipe aussi de l’autre côté. On est prêts pour demain et on va essayer de faire notre match. »

La décision de laisser Donnarumma à Paris, comme le vit-il en tant que coéquipier

« C’est le choix du coach. Nous, on fait notre travail, on s’entraîne et on fait tout pour être dans la liste. Le coach choisit les joueurs qui sont prêts pour le match. Moi, je fais mon travail. Moi et l’équipe, on est prêts pour demain. »

La question du Ballon d’or peut-elle perturber le vestiaire ?

« Non. on est tous bien et focalisés pour le match de demain. Moi, je suis tranquille et mes coéquipiers aussi. Le plus important c’est le match de demain et de rapporter la coupe à la maison. »

Le plus dur après une saison intense ?

« Je pense que c’est un peu des deux (physique et mental). Physiquement, on n’est pas dans l’état physique qu’on veut être. Mentalement aussi, on revient des vacances. On essaye de se focaliser sur ce match. C’est le plus important. C’est ce qu’on essaye de faire, d’arriver en forme pour le match de demain. »

Les premiers jours de Zabarnyi et Chevalier avec le groupe

« C’est trop court pour dire des choses sur eux. Ils sont contents. Ils ont toujours le sourire et ils ont un bon état physique. Ils vont beaucoup nous aider cette année et c’est de ça qu’on a besoin. »