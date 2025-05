Nuno Mendes : « Maintenant, il faut se reposer avant notre grande finale »

Après sa victoire facile en finale de Coupe de France face au Stade de Reims (3-0), le PSG est désormais tourné vers la Ligue des champions.

Le PSG a parfaitement débuté la semaine la plus importante de son histoire. Avant de penser à la Ligue des champions, le club de la capitale devait bien négocier sa finale de Coupe de France contre le Stade de Reims. Dans une rencontre parfaitement maîtrisée, les joueurs de Luis Enrique ont complètement dominé les débats (3-0) avec un grand Bradley Barcola (deux buts et une passe décisive). Après la rencontre, le latéral gauche parisien, Nuno Mendes, s’est projeté sur la finale de C1 face à l’Inter, au micro de beIN SPORTS.

La victoire face à Reims

« C’est un trophée de plus. On savait que ça allait être un match compliqué mais je pense qu’on a réussi à faire un match tranquille, un match qu’on a bien géré du début à la fin. C’est un match pour préparer celui qui vient après, la Champions League. On est bien, on est concentrés et tranquilles. Maintenant, il faut se reposer avant notre grande finale. »

Une semaine encore à attendre, est-ce long ?

« Oui, c’est un peu long. On a attendu deux semaines et maintenant il reste une semaine. On va bien se reposer et on va arriver là-bas de la meilleure manière. »

Soulever un nouveau trophée la semaine prochaine ?

« (Rires) oui, oui, on s’entraîne bien. Je suis content aujourd’hui de fêter avec l’équipe. Il faut se reposer et affronter le prochain match. »