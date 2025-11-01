Nuno Mendes nommé pour le plus beau but d’octobre en Ligue 1

Nuno Mendes est l’un des meilleurs joueurs du PSG cette saison. Son magnifique coup franc contre Lille est nommé pour le titre de plus beau but du mois d’octobre en Ligue 1.

Depuis le début de la saison, Nuno Mendes a marqué quatre buts. Deux en Ligue 1 et deux en Ligue des champions. Dans ces deux réalisations en championnat, il y a son magnifique coup franc sur la pelouse de Lille. L’international portugais concourt pour le titre de plus beau but du mois d’octobre de Ligue 1.

En concurrence avec quatre autres buts

Le numéro 25 du PSG est en concurrence avec le but collectif de Lyon de Malick Fofana contre Angers, la volée du pied gauche de l’extérieur de la surface en pleine lucarne d’Abdoulaye Touré contre Marseille avec Le Havre, l’enchaînement de Yann Gboho dans la surface avec Toulouse contre Metz, lui qui se soulève le ballon avant de se retourner et d’envoyer une frappe en pleine lucarne et la reprise de volée de l’extérieur de la surface de Matthis Abline lors du match entre Nantes et le Paris FC. Pour voter pour Nuno Mendes, cela se passe ici.