Hier, huit joueurs du PSG étaient concernés par des matches internationaux. Le Portugal, avec un Nuno Mendes décisif, et la Slovaquie se sont imposés alors que L’Espagne a concédé le nul en Serbie.

Lors de cette trêve internationale, le PSG a vu 20 de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Hier, huit d’entre eux étaient concernés. Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal, a convoqué trois joueurs Parisiens, Vitinha, Nuno Mendes et Joao Neves. Contre la Croatie, seuls les deux premiers étaient titulaires. Les Portugais se sont imposés pour leur premier match de la phase de poules de la Ligue des Nations (2-1) grâce à des buts de Diogo Dalot et Cristiano Ronaldo. Nuno Mendes est un peu entré dans l’histoire en offrant le 900e but de la carrière de Cristiano Ronaldo sur un magnifique centre venu de la gauche (34e). Le latéral gauche du PSG a joué l’intégralité de la rencontre et s’est montré percutant sur son côté gauche, n’hésitant pas à se projeter vers l’avant. Il a créé plusieurs décalages et s’est procuré deux occasions. Sa première tentative a été repoussée par le gardien alors qu’il a trop tergiversé lors de la seconde alors qu’il était à l’intérieur de la surface croate. Également titulaire, Vitinha a été au niveau qu’il affiche depuis plusieurs mois avec le PSG. Mais il a dû sortir, touché à la cheville. Espérons rien de grave pour lui. Joao Neves est, lui, entré à la mi-temps et a été dans la lignée de ses performances avec le PSG.

L’Espagne est tombée sur un os

Pour son premier match depuis le sacre à l’Euro, l’Espagne affrontait la Serbie en Ligue des Nations. Dans un match qu’elle a totalement dominé, la Roja a été incapable de tromper la vigilance de la défense serbe et du gardien Rajkovic, qui a réalisé plusieurs belles parades (0-0). L’Espagne s’est fait peur une fois dans cette rencontre, à dix minutes de la mi-temps. Parfaitement trouvé dans la surface par Samardzic, Jovic se retrouve seul face au gardien espagnol, Raya. Mais il a totalement raté son face-à-face avec le portier d’Arsenal. Titulaire dans le milieu à trois de l’Espagne, Fabian Ruiz a joué 77 minutes avant d’être remplacé par Pedri. En manque de temps de jeu, il a un peu peiné, même s’il aurait pu marquer quelques secondes avant sa sortie. Profitant d’un ballon perdu haut par Simic, Yamal remet pour Ruiz dans l’axe. Le Parisien temporise trop, et se fait prendre le ballon alors qu’il avait le temps de tirer.

Skriniar victorieux avec la Slovaquie

Pas dans les plans de Luis Enrique, Milan Skriniar n’a pas joué depuis le début de la saison. Cela ne lui a pas empêché d’être appelé par le sélectionneur slovaque et de jouer l’intégralité du match lors de la victoire de la Slovaquie contre l’Estonie (1-0). Il portait même le brassard de capitaine. De son côté, Lee Kang-in, malgré un très bon match, n’a pas pu aider la Corée du Sud à s’imposer contre la Palestine lors des Éliminatoires de la zone Asie pour la Coupe du Monde 2026 (0-0). Alors qu’il n’a pas encore joué en match officiel avec le PSG, Matvey Safonov a tout de même rejoint la sélection russe. Il était sur le banc lors de la large victoire contre le Viet Nam en match amical (0-3). L’équipe de France U19 de Yoram Zague s’est imposée contre la République d’Irlande (2-1) dans le cadre d’un tournoi amical.