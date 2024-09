Absent du match contre Lille en raison d’un syndrome viral, Nuno Mendes a rejoint sa sélection pour disputer la Ligue des Nations. Ce mercredi, il a participé à l’entraînement collectif avec le Portugal.

Alors que la saison 2024-2025 a commencé à la mi-août, la première trêve internationale débute cette semaine. Elle concerne pas moins de 19 joueurs du PSG, dont Nuno Mendes. Le latéral gauche a été convoqué par Roberto Martinez pour disputer les matches du Portugal contre la Croatie et l’Écosse dans le cadre de la phase de poules de la Ligue des Nations.

Absent contre Lille en raison d’un syndrome viral

Absent du dernier match du PSG en raison d’un syndrome viral, Nuno Mendes a bien pris la direction du Portugal pour rejoindre sa sélection. Ce mercredi, le Portugal s’entraînait une dernière fois à la veille de la rencontre contre la Croatie. Les quinze premières minutes de l’entraînement étaient ouvertes aux médias. Et comme le rapporte O Jogo, Roberto Martinez a pu compter sur un groupe au complet. Nuno Mendes était donc bien avec ses coéquipiers et peut donc postuler pour jouer demain et dimanche soir contre l’Écosse.