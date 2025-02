Nuno Mendes prolonge avec le PSG jusqu’en 2030

Après de longs mois de négociations, Nuno Mendes et le PSG se sont mis d’accord pour une prolongation de contrat jusqu’en 2030.

Après avoir été tout proche de prolonger avec le Paris Saint-Germain au mois de décembre, les négociations se sont soudainement suspendues entre le club de la capitale et Nuno Mendes. Pire encore, le joueur aurait rejeté plusieurs offres de prolongation du PSG… un terrain d’entente étant difficile à trouver entre ses demandes et la volonté des dirigeants parisiens. Selon diverses sources, le joueur prenait un temps de réflexion supplémentaire lié à plusieurs facteurs : l’intérêt de Manchester United, la perspective d’un salaire plus conséquent en Angleterre – qu’il jugeait, avec son entourage, plus en adéquation avec son statut de titulaire – ainsi qu’une certaine frustration concernant le système de jeu de Luis Enrique, qui limitait son apport offensif. Après quelques mois de flottement et de suspense, le dossier est enfin réglé !

Un des joueurs les mieux payés de l’effectif

Selon les informations de Fabrizio Romano, Nuno Mendes a signé sa prolongation de contrat avec le PSG de 5 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2030 ! Le latéral ayant obtenu gain de cause, il devrait être l’un des joueurs les mieux rémunérés de l’effectif parisien. Même son de cloche du côté de Loic Tanzi, qui affirme que la prolongation du joueur sera officialisé ce soir au Parc des Princes en marge de la rencontre face à l’AS Monaco avec un maillot « 2030 » !