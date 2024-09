Nuno Mendes reconnait un match compliqué pour le PSG

Ce mercredi soir, le PSG commençait sa campagne européenne avec la réception de Girona. Dans un match qu’il a totalement dominé, il a dû attendre les dernières minutes du match pour s’offrir la victoire (1-0).

Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le PSG recevait – au Parc des Princes – Girona pour la première journée de la nouvelle formule de la compétition. Dans une rencontre où il a eu la possession du ballon, il a longtemps eu du mal à mettre du rythme. Il a fallu attendre les quinze dernières minutes de la rencontre pour voir le PSG accélérer et se procurer plusieurs belles occasions. Alors que l’on pensait se diriger vers un match nul, Nuno Mendes a débordé sur le côté gauche. Il a ensuite tenté un centre-tir qui a fini au fond des filets après une grossière erreur du gardien. Même s’il n’a pas réalisé le meilleur match de la saison, le club de la capitale a assuré l’essentiel en s’imposant (1-0). Au micro de Canal Plus, le latéral gauche, élu homme du match est revenu sur ce match compliqué.

« Les trois points sont les plus importants »

« C’était un match compliqué. C’est une équipe qui joue bien avec le ballon. On a essayé de bien presser, de les priver du ballon. On n’a pas réussi tout bien, mais on a tout donné et c’est ça que l’on doit faire. Le but est arrivé à la dernière minute et c’est ça le plus important. Mon but ? J’ai aussi été surpris, le gardien était dessus et le ballon, il est passé. J’étais content. Qu’est-ce qu’il n’a pas fonctionné ce soir ? Je pense un peu la pression. On a mal pressé face à une belle équipe. C’était un match compliqué, mais les trois points sont les plus importants. »