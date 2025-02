Nuno Mendes : « Si on laisse Brest jouer, ils vont nous faire mal »

À la veille du barrage aller de Ligue des champions face au Stade Brestois, le latéral gauche du PSG, Nuno Mendes, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

J-1 avant le play-off aller de la Ligue des champions (mardi à 18h45 sur Canal Plus Foot). En déplacement sur la pelouse de Roudourou, le PSG défie le Stade Brestois 29 dans une affiche 100% française. Une rencontre à ne pas prendre à la légère avant la confrontation retour la semaine prochaine au Parc des Princes (19 février). Récemment prolongé jusqu’en 2029 avec les Rouge & Bleu, le latéral gauche, Nuno Mendes, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce lundi en fin d’après-midi.

Ce qu’il a envie de démontrer dans cette rencontre aller (PSG TV)

« Ce qu’on a montré lors du dernier match. Avoir le ballon dans le camp adverse, c’est le plus important pour nous. Et quand on n’a pas le ballon, il faut bien défendre. »

Une équipe de Brest difficile à affronter (PSG TV)

« Ils sont bien. S’ils sont là, c’est parce qu’ils sont bons. Je pense que ça va être un bon match, une rencontre compliquée. Mais, je pense que l’équipe est motivée pour sortir avec une victoire. »

Est-ce bizarre d’affronter Brest en Ligue des champions ?

« Je ne sais pas si c’est bizarre mais nous, on ne pense pas à ça. S’ils sont là, c’est qu’ils ont de la qualité. Nous, on essaye de se concentrer sur notre match. On sait qu’en Ligue des champions la mentalité change un peu. L’équipe est concentrée pour demain. »

Son association à venir avec Kvaratskhelia

« Oui, c’est un bon joueur. Moi, j’essaie de faire au mieux pour qu’il soit bien sur le terrain. Je sais que c’est un très bon joueur dans le un-contre-un. Je lui donne le ballon pour qu’il fasse le mieux pour l’équipe. C’est la même chose pour Bradley (Barcola), c’est un joueur très offensif et agressif dans le un-contre-un. »

Comment ont-ils gardé confiance dans la méthode du coach pendant la période difficile ?

« Pendant un moment, on avait bien joué mais on ne marquait pas, notamment en Ligue des champions. Mais, c’est le football. Aujourd’hui, on est bien et demain on pourrait ne pas être bien. Mais, on essaie de faire au mieux pour être bien, c’est le plus important pour l’équipe et le coach aussi. »

En quoi la victoire 5-2 d’il y a 10 jours change l’approche du match de demain ?

« Ça va beaucoup changer parce que c’est un match de Champions League. On va essayer de faire notre match et d’avoir le ballon en jouant dans le camp adverse. C’est ce qu’on essaye de faire à tous les matches pour avoir la victoire. »

Le match de demain

« On est bien en ce moment. Le coach a fait un bon travail et il sait ce qu’il doit faire. Nous aussi, on sait ce que l’on doit faire et c’est le plus important pour nous. Mais sur le terrain, il faut choisir comment jouer avec ses coéquipiers et faire ce que l’on fait de mieux, à savoir jouer au football. »

Le statut de favori, une pression supplémentaire ?

« On peut dire que oui mais on sait que c’est la Champions League. Chaque détail compte et si on n’est pas bien, Brest peut nous faire mal. Ils ont une bonne équipe, des bons joueurs. Si on laisse Brest jouer, bien évidemment qu’ils vont nous faire mal. »

La 100e titularisation de Marquinhos en Ligue des champions

« Je suis content pour lui, c’est le capitaine. Pour nous, c’est toujours une fierté de jouer avec Marquinhos et tous les joueurs qui sont là. Moi, je suis content de jouer avec lui. C’est un rêve de jouer beaucoup de matches en Ligue des champions. On va essayer de lui donner un beau cadeau demain. »

Ce qu’il faut corriger pour être moins mis en danger par le Stade Brestois

« Oui, on avait gagné 5-2. Les matches contre Brest sont toujours compliqués. Si on laisse Brest jouer, ils vont nous faire mal. Demain, il faudra être bon dès le début du match. Gagner le match c’est le plus important pour nous. »

Un rôle moins offensif qu’Hakimi

« Oui, chacun a sa place et son rôle sur le terrain. Hakimi et moi, ça c’est le coach qui décide. J’essaye de faire ce que le coach me demande. Je suis bien à ma place. »

Son possible duel avec Mama Baldé

« Oui, on se connaît bien (les deux ont été formés au Sporting, ndlr). C’est un bon joueur. S’il joue demain, je vais être prêt pour l’arrêter. On ne sait pas ce qui va se passer dans le match, mais je suis bien pour l’affronter. »

Une frustration par rapport à son utilisation du début de saison ?

« Non, je fais ce que le coach me demande. Je me sens bien en attaquant. Mais pour bien attaquer, il faut défendre. Moi, j’essaie de défendre en premier et après attaquer. »

La différence par rapport au dernier match face au Stade Brestois

« Ça ne change pas beaucoup, c’est un match de Ligue des champions. La pelouse n’est pas très bonne. »

