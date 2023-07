Le phénomène parisien Nuno Mendes fait l’objet de quelques doutes. Une saison 22/23 minée par les blessures et un retour tardif à l’entrainement sur terrain posent question. Le latéral portugais ne sera pas du voyage pour la tournée estival du Japan Tour 2023.

À l’aube des premiers matchs de préparation, un joueur manque toujours à l’appel. Nuno Mendes, pourtant parmi les premiers arrivés au Campus PSG, n’a toujours pas foulé les pelouses du nouveau centre d’entraînement. Après une saison historiquement longue, le numéro 25 du PSG n’a jamais eu le temps de souffler. Il a enchainé les blessures musculaires à l’ischio-jambier à quatre reprises entre début octobre 2022 et fin avril 2023. Les rechutes n’ont fait qu’aggraver ses pépins physiques déjà présents depuis ses années lisboètes. Détail qui a son importance : Nuno Mendes n’apparait sur aucune des photos ou vidéos sur le terrain publiées par le site officiel club depuis la reprise. On apprend également par l’intermédiaire de L’Équipe que le Portugais ne serait vraisemblablement pas du voyage au Japon. S’entrainant exclusivement en salle, le latéral gauche portugais poursuivra sa préparation physique à Poissy (78) quand ses coéquipiers s’envoleront pour le pays du soleil levant. En effet, dans le premier point médical de cet été 2023 publié ce mardi sur son site officiel, le Paris Saint-Germain a communiqué sur le cas de Nuno Mendes plus en détails : « Victime d’une rupture du tendon conjoint de l’ischio-jambier droit cet été, Nuno Mendes restera en soins ces prochaines semaines« .

Au total, au cours de la saison 2022/2023, c’est 132 jours passés à l’infirmerie à cause de son ischio-jambier. Son profil explosif puise énormément sur ses muscles, ce qui peut, en partie en tous cas, expliquer la fréquence de blessures. Sans doublure fiable et avec une Coupe du Monde en milieu de saison, le PSG, comme la sélection portugaise l’ont surmené. Le corps du jeune joueur âgé seulement de 21 ans n’a pas su tenir la cadence. Une fragilité musculaire à l’ischio peut s’avérer problématique et en ce sens un parallèle est naturellement fait avec un international français : Ousmane Dembélé. Énorme talent promit à un grand avenir, l’ancien rennais a vu sa progression complètement freinée par une avalanche de blessures à l’ischio-jambiers. En somme, deux joueurs explosifs qui comptent énormément sur leur coup de rein. Il est encore trop tôt pour être définitif sur le cas Nuno Mendes, cependant, c’est un souci à ne surtout pas négliger quand on connaît l’immense qualité et précocité du joueur, qui justifient son importance dans le collectif Rouge & Bleu.

Une doublure amenée à gratter des minutes

Se pose à présent la question de sa doublure sous les ordres de Luis Enrique. L’an dernier a été le témoin de l’incompatibilité de Juan Bernat au plus haut niveau. Le contrat de l’Espagnol court jusqu’en 2025 et à l’heure où Galatasaray a finalement signé Angeliño, peu de clubs se bousculent pour Bernat. Idem pour Layvin Kurzawa qui de retour de prêt à Fulham devrait vite retrouver sa place dans le loft. Le recrutement de Lucas Hernandez fait donc sens, sa polyvalence lui permettant d’occuper ce poste en plus de celui de défenseur central. Il n’est donc pas exclu de voir l’ancien du Bayern Munich évoluer en latéral gauche dans une défense à 4 aux cotés d’une charnière centrale composée de Milan Skriniar et Marquinhos. Bémol non négligeable : la fiabilité physique du champion du monde 2018 qui pose également question. Dans un scénario où Nuno Mendes et la recrue française sont absents, un nom surprise pourrait tirer son épingle du jeu: Serif Nhaga.

Serif Nhaga – (Image psg.fr)

La jeune pépite portugaise arrivée la saison dernière au club est fortement comparée à son ainé. Serif Nhaga a tellement convaincu qu’il a vite rejoint la section élite des Titis du PSG. Le jeune joueur pourrait ainsi prendre l’avion avec les A direction le Japon. Connaissant Luis Enrique et son rapport aux jeunes, l’option Nhaga pourrait s’avérer crédible. Le PSG affrontera Le Havre vendredi 21 juillet à Poissy pour un match de préparation, l’occasion pour le jeune portugais de s’illustrer avec une potentielle place de titulaire.