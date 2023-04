Blessée depuis juillet dernier lors de l’Euro 2022, l’attaquante du PSG, Marie-Antoinette Katoto, s’est fixée comme objectif un retour pour la Coupe du monde cet été.

Privée de compétition depuis juillet dernier en raison d’une rupture d’un ligament du genou droit et une fissure au ménisque, Marie-Antoinette Katoto n’a toujours pas retrouvé les terrains neuf mois après. La numéro 9 du PSG prend son temps et commence peu à peu à retrouver quelques sensations. « Passée par plusieurs étapes de guérison ces derniers mois, à Doha, au camp des Loges ou à Jean-Bouin, Katoto a dû freiner son processus de réathlétisation en raison de douleurs encore présentes en début d’année. Elle retrouve aujourd’hui ses sensations à Bougival, où elle a repris la course et les exercices d’appuis sur sable », rapporte Le Parisien dans son édition du jour. Si elle a retouché un peu le ballon, elle devra encore se montrer patiente pour une reprise à l’entraînement avec ses coéquipières. Cependant, elle ne devrait pas jouer le moindre match sous le maillot du PSG cette saison. « Gérard Prêcheur et son staff ont, d’ailleurs, fait une croix depuis longtemps sur sa présence cette saison. Le technicien parisien sait très bien qu’il faudra faire sans elle pour obtenir au moins un trophée. »

Katoto veut participer à la Coupe du monde

Toujours selon Le Parisien, l’objectif de Marie-Antoinette Katoto est de participer à la prochaine Coupe du monde cet été (du 20 juillet au 20 août) en Australie et Nouvelle-Zélande, même si « à ce stade, elle ne sait pas encore si elle pourra défendre les couleurs de l’équipe de France. » Le nouveau sélectionneur des Bleues, Hervé Renard, a maintenu le contact avec l’attaquante de 24 ans. Le staff de l’équipe de France féminine veut croire à sa présence au Mondial mais doit aussi envisager tous les scénarios possibles. De son côté, le club parisien ne prendra aucun risque avec sa joueuse. « Elle continue sa récupération. On va voir comment son genou réagit et quel sera son ressenti, mais on pense qu’elle peut revenir pour la Coupe du monde. Elle en a envie et, nous, on ne prendra aucun risque avec elle avant le tournoi », dit-on au PSG.