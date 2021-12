Objectif Haaland pour le PSG en cas de départ de Mbappé ?

Malgré un fond de jeu qui ne séduit pas une bonne partie de ses supporters et des observateurs, le PSG se veut ambitieux cette saison avec sa triplette Messi Neymar Mbappé en attaque. On le sait aussi, le club de la capitale a pour objectif de conserver Kylian Mbappé dans son effectif bien qu’il soit en fin de contrat à la fin de l’exercice 2021/2022. L’international français, qui voulait partir l’été dernier, n’a toujours pas pris sa décision de quitter ou non le Paris Saint-Germain et donc de prolonger son bail. Néanmoins, la direction parisienne travaillerait déjà activement en cas de départ du « crack de Bondy ».

En effet selon les informations de la chaîne Sports Center et son correspond à Paris Chrisitian Martin, une branche du média ESPN, le PSG pourrait se pencher sérieusement sur le dossier Erling Haaland en cas de départ de Mbappé du côté du Real Madrid. On rappelle que l’agent du Norvégien n’est autre que Mino Raiola, un proche de Leonardo, ce qui pourrait faciliter les tractations entre les Rouge & Bleu et son joueur. Reste à voir ce que fera l’international français et si le joueur de Dortmund quittera son club, même si le départ du « Cyborg » semble de plus en plus inéluctable.