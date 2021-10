En conclusion de la 11e journée de Ligue 1, l’OM et le PSG se sont partagés les points au Stade Vélodrome (0-0). Réduit à dix en seconde période (carton rouge d’Achraf Hakimi à la 57e minute), le club de la capitale a dû modifier son schéma de jeu afin de renforcer sa ligne défensive. Comme souvent ces derniers mois, les choix de Mauricio Pochettino sont largement discutés par les supporters et observateurs de football. Présent sur le plateau de L’Equipe du Soir, Ludovic Obraniak ne comprend pas le manque d’autorité de l’entraîneur des Rouge & Bleu.

« Tu ne peux pas juste être content d’entraîner le PSG. Il y a des entraîneurs de première zone comme Guardiola et Klopp qui pourraient influencer. Et puis t’as les entraîneurs ‘de seconde catégorie’ et Pochettino en fait partie. Mais tu ne peux pas juste être content d’être l’entraîneur du PSG, c’est ce que je ne comprenais pas avec Tuchel non plus. Que pendant six mois ou un an, tu essayes de ménager la chèvre et le chou et que tu sais que tu vas avoir des problèmes de gestion, tu fais avec. Mais après, tu sais que tu es sur un siège éjectable. Pourquoi tu ne prends pas une décision », a déclaré Ludovic Obraniak sur le plateau de l’EDS. « Tu n’as pas envie de dire la vérité à Neymar qu’il a fait un mauvais match. Tu peux faire un choix fort en faisant sortir Neymar en premier et pas Di María. C’est Neymar le plus mauvais ce (dimanche) soir. T’essayes de montrer un peu d’autorité, au moins pour ta fierté personnelle. Si tu sais qu’à un moment donné tu es sur un siège éjectable, tu tentes un truc. Tu sais qu’ils vont te bouffer à terme. »