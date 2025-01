Obraniak : « Quand tu es un joueur du PSG, normalement, tu es serein »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG affronte Stuttgart en Ligue des champions. Pour Ludovic Obraniak, le PSG doit envoyer un message à l’Europe demain.

Après son succès probant contre Manchester City (4-2), le PSG se déplace à Stuttgart demain soir pour aller chercher sa qualification aux barrages de la Ligue des champions. Les Parisiens ont besoin d’un point pour assurer leur qualification. Malgré cela, le club de la capitale jouera sur la pelouse de la Mercedes Benz Arena pour s’imposer. Pour Ludovic Obraniak, le PSG doit envoyer un message à l’Europe demain contre Stuttgart.

A voir aussi : Luis Enrique : « On va essayer de gagner ce match pour améliorer notre nombre de points et donc notre classement », avant VfB / PSG

« Ils sortent d’une performance de haut niveau »

« Ils ont l’air confiant. Ils le disent, on le voit sur les images (de l’entraînement, NDLR), c’est détendu, c’est souriant. Ils sortent d’une performance de haut niveau. Ils ont compris que collectivement, lorsqu’ils poussaient le moteur, ils étaient capables de mettre en difficulté une équipe comme City. Même un City malade, cela reste City. Il fallait quand même leur mettre quatre buts, déjà leur remonter deux buts. C’était un match assez fabuleux, lance Obraniak dans L’Equipe de Greg. Peut-être que le PSG se dit maintenant, « Est-ce que l’on n’irait pas aller chercher un peu plus loin ? Est-ce que la dynamique on ne l’entretient pas ? Est-ce qu’il n’est pas le temps d’engranger un peu cette machine-là et de mettre un message sur le plan européen ? C’est-à-dire, notre saison a commencé sur le plan européen. On a eu du mal, mais notre saison a commencé. Je n’aimerais pas tomber en seizièmes sur le Paris qui a joué contre City. Quand tu es un joueur de Paris, normalement, tu es serein. Quand tu as fait une telle performance contre City, normalement, tu accueil le match de Stuttgart avec une certaine sérénité, une certaine confiance. »