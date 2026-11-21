Ce samedi après-midi, le PSG s’est imposé sur la pelouse de Nice (2-3). Achraf Hakimi a encore une fois brillé dans son couloir, alors que Nuno Mendes a eu un retour tranquille.

Pour son retour sur les terrains après la trêve internationale, le PSG se déplaçait à Nice pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Fort de sept victoires de suite en Ligue 1, et onze toutes compétitions confondues, le club de la capitale voulait s’imposer sur la pelouse de l’Allianz Riviera afin de poursuivre cette belle série, de conserver sa place de leader et de préparer au mieux la rencontre de Ligue des champions contre l’AS Roma mercredi. Laissé au repos contre Troyes, Achraf Hakimi était titulaire ce samedi. Et l’international marocain a été dans la lignée de ses derniers matches avec le PSG et le Maroc. Passeur décisif sur le but de Désiré Doué, il a été solide sur son côté et n’a pas hésité à apporter offensivement comme à son habitude. Ses appels dans l’espace ont constamment été une menace. Il aurait pu marquer en toute fin de match mais sa frappe a été repoussée par Diouf (91e). Sur cette action, il aurait pu peut-être décaler l’un de ses coéquipiers, deux d’entre eux étant mieux placés dans la surface. En défense, Illia Zabarnyi poursuit sa bonne passe. L’international ukrainien se montre de plus en plus fiable défensivement.

Senny Mayulu sur sa lancée

De retour de blessure, Nuno Mendes était titulaire ce soir. Il a réalisé une bonne partie, sans plus. Il a eu du mal à se montrer offensivement. Un match de reprise en somme. Au milieu de terrain, en l’absence de Vitinha, João Neves a repris le rôle de son compatriote. Il a été le dépositaire du jeu du PSG, a touché énormément de ballons et est impliqué sur deux des trois buts du PSG. Du très bon João Neves ce samedi après-midi. Titulaire au poste de faux numéro 9, Senny Mayulu a encore réalisé une belle performance avec son club formateur. Buteur sur penalty, le titi parisien a tenté de se démarquer de la défense niçoise bien regroupée. Peu sollicité, Matvey Safonov a brillé quand il le fallait, lui qui a donné son corps à la science avec une intervention dans les pieds d’un Niçois.