Ødegaard : « Quand on soulève un nouveau trophée, on sait à quel point c’est agréable, nous voulons recommencer »

Le PSG et Arsenal vont se défier demain après-midi (18 heures, Canal Plus, M6) en finale de la Ligue des champions. Après avoir remporté la Premier League, Martin Ødegaard veut encore écrire l’histoire d’Arsenal.

La finale 2026 de la Ligue des champions oppose le PSG et Arsenal. Tenant du titre, le PSG a éliminé le Bayern Munich en demi-finale (5-4, 1-1) alors que les Gunners ont écarté l’Atlético de Madrid (1-1, 1-0). Les Rouge & Bleu joueront leur troisième finale de C1 de leur histoire alors que le club londonien jouera sa deuxième, après celle perdue en 2006 contre le FC Barcelone (2-1). À la veille de ce choc, Martin Ødegaard, le capitaine d’Arsenal, s’est présenté en conférence de presse. Après avoir remporté la Premier League, l’international norvégien veut encore entrer un peu plus dans l’histoire des Gunners.

« Nous voulons marquer l’histoire encore davantage »

« Nous voulons marquer l’histoire encore davantage et, quand on a goûté à la victoire et qu’on soulève un nouveau trophée, on sait à quel point c’est agréable. Nous voulons recommencer. La différence de temps de préparation pour cette finale du PSG et d’Arsenal ? Nous avons eu une semaine pour récupérer et nous préparer pour ce match. Une rencontre comme celle-ci ne se jouera pas sur le temps de jeu, mais sur les actions de qualité et sur l’organisation de l’équipe. »