Odobert : « C’est un match important pour moi parce que je suis formé au PSG »

Formé au PSG, Wilson Odobert n’a pas eu la chance d’évoluer avec l’équipe première. Le milieu offensif de Tottenham attend avec impatience la rencontre entre les deux équipes.

Après la trêve internationale, le PSG retrouvera les terrains avec la réception – au Parc des Princes – Le Havre dans le cadre de la 13e journée de Ligue 1 le samedi 22 novembre (21h05, Ligue 1 +). Quatre jours après, toujours au Parc des Princes, le club de la capitale affrontera Tottenham pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match spécial pour Wilson Odobert, formé au PSG. Au club de 2017 à 2022, il n’aura joué aucun match officiel avec les Rouge & Bleu. En 2022, il refuse de signer son premier contrat professionnel avec le PSG et rejoint librement Troyes.

« J’essaye de me donner à fond et je prends match après match »

Après une saison à l’ESTAC, il rejoint Burnley avant de signer à Tottenham lors du mercato estival 2024. Le 26 novembre prochain, il affrontera le PSG lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Pour RMC Sport, le milieu offensif (20 ans) a évoqué ses futures retrouvailles avec son club formateur. « Tous les matchs, je les vois pareils. J’essaye de me donner à fond et je prends match après match. Je ne regarde pas un match précisément. Après c’est sûr que c’est un match important pour moi parce que je suis formé à Paris. Je ne fais pas de différence, je prends les matchs comme ils viennent, sans pression particulière. Me donner à fond partout, c’est le plus important. » Wilson Odobert s’est également rappelé de son premier retour au Parc des Princes avec Troyes le 29 octobre 2022, match durant lequel il avait offert une passe décisive (4-3). « Je me rappelle que c’était un bon match. Il y avait Messi, Mbappé et Neymar sur la pelouse (les trois avaient marqué). C’est un bon souvenir donc j’espère que quand je vais revenir ce sera encore un meilleur souvenir. »