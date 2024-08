Officiel : Accord de distribution entre Canal + et BeIN Sports !

Alors que la bataille des droits TV pour la Ligue 1 a pris fin, remportée par le duo DAZN – BeIN Sports, un nouvel accord pour le paysage médiatique du sport en France est tombé ce mardi 13 août.

Au sein du feuilleton des droits TV pour la Ligue 1, Canal + a fait office de spectateur en ne se positionnant pas. En revanche, la chaîne cryptée pourra tout de même proposé à ses abonnés un match de Ligue 1 grâce à un nouvel accord de distribution exclusive signé avec BeIN Sports. La chaîne qatarie sera proposée dans les formules Canal + jusqu’en 2030. Sur son compte X personnel, le numéro 1 de Canal +, Maxime Saada, s’est « réjouis du renouvellement de l’accord pluri-annuel pour la distribution exclusive en France des chaînes BeIN Sports par le groupe Canal Plus, incluant la grande affiche de Ligue 1 McDonald’s qui sera diffusée sans surcoût pour les abonnés de BeIN Sports et du pack sport de Canal +« . La chaîne qatarie a également réagi à la nouvelle sur le réseau social X : « BeIN Sports est ravi d’annoncer le renouvellement pluri-annuel de son accord de distribution avec Canal + son partenaire de confiance, pour développer la diffusion du sport en France et dans le monde entier. À compter de cette nouvelle saison 2024/2025, beIN SPORTS diffusera, entre autres, une grande affiche de Ligue 1 samedi à 17h ainsi que l’intégralité de la Ligue 2 en exclusivité, sans surcoût pour les abonnés. Les chaînes beIN SPORTS sont accessibles partout en France via les offres CANAL+ ainsi que via les fournisseurs d’accès à internet« .