Officiel – Achraf Hakimi forfait pour le match retour face au Bayern Munich

Au lendemain du match d’anthologie remporté face au Bayern Munich en Ligue des champions (5-4), le PSG a confirmé le forfait d’Achraf Hakimi pour le match retour.

Le PSG et le Bayern Munich ont livré un match légendaire en demi-finale aller de la Ligue des champions. Dans une véritable bataille, les Rouge & Bleu l’ont emporté au terme d’un match riche en rebondissements. Désormais, le club parisien devra confirmer son léger avantage le 6 mai à l’Allianz Arena. Et Luis Enrique devra composer sans Achraf Hakimi.

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Chevalier blessé à l’entraînement

Touché physiquement en fin de rencontre, l’international marocain manquera la demi-finale retour face aux Bavarois en raison d’une lésion de la cuisse droite. Il restera en soins ces prochaines semaines. Selon RMC Sport, il pourrait être de retour en cas de qualification pour la finale de la Ligue des champions, le 30 mai prochain. Autre blessé annoncé dans ce point médical : Lucas Chevalier. Le portier français s’est blessé à l’entraînement du jour et souffre également d’une lésion de la cuisse droite. Il manquera les prochains matchs.

Le point médical du PSG

Victime d’une lésion de la cuisse droite lors du match face au Bayern Munich, Achraf Hakimi restera en soins ces prochaines semaines.

Victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement, Lucas Chevalier restera en soins ces prochaines semaines.