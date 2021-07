Officiel – Amanda Ilestedt signe au PSG jusqu’en 2023

C’était dans les tuyaux, c’est officiel : la défenseure suédoise Amanda Ilestedt signe au PSG jusqu’en 2023. Après le FC Rosengard, Turbine Potsdam et le FC Bayern Munich, l’internationale (39 sélections) de 28 ans rejoint Paris après avoir remporté la Bundesliga. C’est après les Jeux Olympiques de Tokyo qu’Amanda Ilestedt découvrira ses nouvelles partenaires à Bougival. Elle portera le numéro 15. “C’est vraiment super, je suis très heureuse d’être ici”, a déclaré, souriante, la recrue, au micro de la PSGTV. “Ce sera cool de rencontrer les supporters du PSG, on vient de passer une année curieuse, sans public. J’espère gagner des titres au niveau national mais aussi la Champions League.” La Suédoise d’1m78 se définit comme physique, rapide, bonne de la tête, avec de l’expérience et l’esprit d’équipe.