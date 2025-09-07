Officiel – Après 20 ans au club, Kimpembe quitte le PSG

Après vingt ans passés au PSG, Presnel Kimpembe quitte définitivement son club formateur et s’engage au Qatar Sports Club.

C’est désormais officiel, Presnel Kimpembe n’est plus un joueur du PSG. Formé au club, l’international français aura passé vingt ans au sein de son club formateur, qu’il avait rejoint en 2005 à l’âge de 10 ans. Le défenseur de 30 ans, dont le contrat prenait fin en juin 2026, a paraphé un contrat avec le Qatar Sports Club. Une page se tourne au PSG.

Kimpembe, troisième joueur le plus titré de l’histoire du PSG

Apparu pour la première fois avec les professionnels le 17 octobre 2014 face au RC Lens, Presnel Kimpembe a gravi les échelons par la suite en devenant un leader du vestiaire et l’un des vice-capitaines du club. Cependant, sa rupture du tendon d’Achille en février 2023 a freiné sa carrière, lui qui a seulement pris part à cinq rencontres depuis. « Incarnation et guide des ‘Titis’ parisiens durant son passage au club, Presnel Kimpembe a endossé ce rôle pendant de nombreuses années auprès de toutes les générations. Ces dernières saisons, il a notamment joué un rôle clé dans le développement de jeunes talents comme Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Noham Kamara », salue le PSG dans son communiqué.

Au total, il aura disputé 241 rencontres avec les Rouge & Bleu (3 buts et 2 passes décisives) et porté à 31 reprises le brassard de capitaine. Il est également le troisième joueur le plus titré de l’histoire du club avec 8 titres de Champion de France, 7 Coupe de France, 6 Trophée des Champions, 5 Coupe de la Ligue et une Ligue des Champions. « Très attaché et sensible aux actions sociales, Presnel Kimpembe est depuis octobre 2022 le parrain de la Fondation Paris Saint-Germain. Il demeurera un joueur proche et aimé des supporters qui n’auront cessé durant ces 20 années d’admirer et de respecter son engagement pour le maillot Rouge & Bleu. Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. Le club et ses supporters le remercient pour toutes ces années et lui souhaitent une bonne continuation pour la suite de sa carrière », conclut le PSG dans son communiqué.

Un Titi devenu légende !

