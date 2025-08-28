Officiel – Arnau Tenas quitte le PSG pour Villarreal

Avec les arrivées de Lucas Chevalier et Renato Marin, l’avenir d’Arnau Tenas au PSG était bouché. Ce jeudi, il a officiellement rejoint Villarreal.

Arrivé au PSG durant l’été 2023 en tant que doublure de Gianluigi Donnarumma, Arnau Tenas a été rétrogradé dans la hiérarchie des gardiens du club de la capitale l’été dernier avec le recrutement de Matvey Safonov. Lors du mercato estival 2025, le champion olympique a vu deux nouveaux gardiens débarquer à Paris, Lucas Chevalier et Renato Marin. Encore sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Rouge & Bleu, il savait qu’un départ était inéluctable s’il souhaitait avoir du temps de jeu lors de cet exercice 2025-2026. Le portier espagnol va poursuivre sa carrière à Villarreal.

Un contrat de quatre avec Villarreal

Ce jeudi, le PSG et le club de Liga ont officialisé le transfert d’Arnau Tenas. Le portier formé au FC Barcelone a signé un contrat de quatre ans avec Villarreal, le liant avec le club ibérique jusqu’en juin 2029. Les deux clubs n’ont pas précisé le montant du transfert mais ce dernier devrait s’élever à six millions d’euros, bonus compris. Dans son communiqué, le PSG « remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière. » En deux saisons, Arnau Tenas aura participé à huit rencontres toutes compétitions confondues et aura étoffé son palmarès avec deux Ligues 1, deux Coupes de France et une Ligue des champions.